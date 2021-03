Un team e un ambulatorio dedicato alla neurochirurgia pediatrica al Policlinico di Bari

Attivato un nuovo ambulatorio dedicato alla neurochirurgia pediatrica al Policlinico di Bari. È già possibile prenotare ed effettuare le prime visite non urgenti e i controlli per i piccoli pazienti con problematiche neurochirurgiche.

L’ambulatorio sarà aperto il primo ed il terzo mercoledì del mese dalle 15 alle 17 presso gli spazi dedicati al Day Hospital dell’oncologia pediatrica.

Un team con comprovata esperienza pediatrica composto dalle dottoresse Raffaella Messina e Valeria Blè, all’interno dell’unità operativa diretta dal Prof. Francesco Signorelli, effettuerà le visite.

Negli ultimi due anni sono state eseguite al Policlinico di Bari 110 procedure neurochirurgiche in pazienti in età pediatrica, di cui buona parte in piccoli affetti da neoplasie del sistema nervoso centrale. La presa in carico di piccoli affetti da tumori cerebrali è condivisa con l’unità operativa di Oncoematologia Pediatrica, diretta dal dott. Nicola Santoro, e si avvale di una gestione multidisciplinare che ha favorito la formazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale.

La prenotazione delle prime visite avverrà attraverso il CUP del Policlinico (si potrà prenotare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 allo 080.5592701). Per i controlli, invece, si accede direttamente attraverso la segreteria della neurochirurgia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.