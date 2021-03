Covid. La Valle d’Aosta entra in zona rossa e il Lazio in arancione. Rt nazionale scende a 1,08

26 MAR – (Quotidiano Sanità) – Scende l’indice Rt a livello nazionale che passa da 1,16 della scorsa settimana a 1,08. Il Lazio è l’unica tra le Regioni rosse che dal prossimo martedì potrebbe scendere in area arancione. I dati, infatti, già positivi la scorsa settimana sono stati confermati anche dal monitoraggio di questa mattina come dimostrano anche le proiezioni sull’incidenza settimanale che dovrebbe essere al di sotto della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti come confermato dalla Regioni che dà un indice Rt a 0,99 e un’incidenza a 205. Altra novità riguarda poi la Valle d’Aosta che entra in zona rossa.

Questi gli esiti del monitoraggio della cabina di regia per questa settimana.

Oltre a quest’ultima, niente da fare anche per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte e Puglia che rimarranno rosse perlomeno per altre due settimane (fino a metà aprile) dato l’incidenza anche nell’ultimo monitoraggio sarà molto probabilmente superiore ai 250. Nella stessa situazione rischia di trovarsi anche il Veneto che nonostante qualche miglioramento ed un indice Rt a 1,22 sembra avere un’incidenza superiore ai 250 casi.



La Campania invece fa segnare un dato migliore, da zona arancione, anche se dovrà in ogni caso confermare i dati la prossima settimana per uscire dal rosso subito dopo le festività pasquali. La Calabria che sembrava a rischio per l’innalzamento dell’indice Rt dovrebbe restare ancora in zona arancione.