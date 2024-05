A Perugia incontro di filiera del comparto sanità

A Perugia si é concluso l’incontro con le Asfo territoriali, con la partecipazione dei presidenti di filiera, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Puglia e Basilicata.

In un momento storico particolarmente complesso, si è convenuto su una strategia congiunta di rafforzare la forza della filiera, di cui siamo i fondatori, nella lungimiranza che le

Associazioni insieme, con la condivisione di progetti e iniziative possono portare valore aggiunto ad un comparto, che per troppo tempo, é stato ritenuto ripiegato su se stesso e poco qualificato.

Invece siamo

forza di crescita territoriale economica e intellettuale, un riferimento per le nostre e future generazioni. Con il nostro motto che rappresenta il pensiero degli imprenditori “io non chiudo, io non vado via, voglio dare e fare impresa!!!”

Un pit stop di approfondimento e riflessione che ha tracciato una visione sulla situazione attuale ma ha anche delineato una prospettiva verso cui guardare per riportare il comparto sanità al centro delle attività economiche con investimenti, innovazione e ricerca.

All’incontro di Perugia, ha partecipato con un qualificato e puntuale intervento Fernanda Gellona, Direttore generale Confindustria Dispositivi Medici.