Smart working semplificato e altre misure

La Legge 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha prorogato alcune misure legate all’emergenza pandemica. Lo smart working semplificato è stato prorogato sino al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato prorogato al 31.07.2022, il diritto alla prestazione con modalità di lavoro agile per i genitori con un figlio minore di 14 anni ove compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Stessa cosa dicasi per i lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio. Da ultimo, per i soggetti affetti da patologie croniche o gravi disabilità che non possano operare in smart working il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2022.

Infine, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia in presenza che a distanza.

