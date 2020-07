Repubblica Bari, Emiliano: “Lopalco candidato? Meglio un assessore alla sanità competente”

Emiliano: “Lopalco candidato? Meglio un assessore alla sanità competente di uno che prende solo voti”.

(Repubblica Bari) – Il presidente della Regione Puglia ha risposto alle domande dei cronisti sulle indiscrezioni che vorrebbero l’epidemiologo al suo fianco nella corsa alle regionali.

“Meglio un assessore alla sanità che capisce qualcosa che uno che prende solo un sacco di voti” . È quanto sostenuto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nonché candidato alla presidenza regionale, a Foggia per l’inaugurazione della biblioteca “La Magna Capitana”.

Lo ha affermato rispondendo ai giornalisti in merito ad un possibile incarico all’epidemiologo professor Pierluigi Lopalco ad assessore regionale alla sanità. Secondo Emiliano ad oggi preoccupa la seconda ondata epidemica. “Noi stiamo cercando di rinforzare il dispositivo. Questa estate – aggiunge – verrà dedicata a predisporre tutto quello che serve per fronteggiare la seconda ondata del Covid. È chiaro che il professor Lopalco in una maniera o nell’altra lavorerà per la Puglia. Ma non ho avuto il tempo di parlare con lui”.

Alla domanda di un cronista, se Lopalco si candidasse come riuscirebbe a seguire l’emergenza epidemiologica e a fronteggiare una nuova ondata di epidemia, Emiliano ha replicato: “potrebbe farlo ancora meglio. Chi si candida deve preoccuparsi della Puglia. Uno se si candida si occupa delle stesse cose di cui ha competenze”