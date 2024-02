L’INPS, comunica di aver realizzato il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” che si concentra, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica” (quelle con periodo di competenza da agosto 2023).

In particolare, attraverso una innovativa modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”.

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione, e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo, sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

Sanzioni;

Differenze contributive per irregolarità (Durc);

Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

Differenze contributive su aliquota applicata;

Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica”, è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo. Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio, saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause di cui all’elencazione sopra riportata (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).