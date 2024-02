L’AFORP entra a far parte di Confcommercio – Firmata la convenzione tra il Presidente Vito D’Ingeo e la Presidente Grazia Guida

L’AFORP, Associazione Fornitori Ospedalieri Regioni Puglia e Basilicata, la più antica Associazione di categoria d’Italia, che quest’anno festeggia il suo quarantennale, entra a far parte di Confcommercio. Il 20/2 presso la Sede di Confcommercio Bari – Bat è stato firmato il protocollo ufficiale con la convenzione tra Confcommercio Bari-Bat rappresentata dal Presidente Vito D’Ingeo e l’AFORP con la Presidente Grazia Guida. La Presidente AFORP ha consegnato le schede di adesione degli associati AFORP a Confcommercio. All’accordo firmato seguirà il protocollo d’intesa tra Confcommercio Puglia ed AFORP che permetterà di essere rappresentativi in tutte le province pugliesi per dare ascolto alle criticità che arriveranno da ogni provincia, comprese da quelle lucane. Alla cerimonia a cui hanno presenziato il Direttore Generale di Confcommercio Bari Mauro Portoso, con alcuni dirigenti, hanno partecipato gli associati AFORP riuniti in assemblea, che hanno condiviso il nuovo percorso associativo. Confcommercio Bari riconosce AFORP quale rappresentanza delle imprese che esercitano sul territorio, l’attività commerciale, di rappresentanza e di attività ausiliarie come Fornitori Ospedalieri di beni e Servizi nel settore sanitario pubblico e privato. AFORP e Confcommercio Bari-Bat costituiscono un tavolo permanente di coordinamento congiunto delle proprie rappresentanze a livello regionale e provinciale.

La Presidente Grazia Guida che ha ringraziato il Presidente Vito D’Ingeo per la disponibilità a promuovere un percorso comune associativo in difesa delle Piccole e Medie Imprese dei territori pugliese e lucano ha affermato che l’ingresso di AFORP in Confcommercio rappresenta una grande opportunità per i territori e per lo sviluppo associativo, che potrà generare crescita per il sistema produttivo ed economico delle nostre regioni.

Il Presidente Vito D’Ingeo ha ringraziato la Presidente Grazia Guida per la scelta fatta, insieme ai soci, di entrare a far parte della grande famiglia di Confcommercio, sicuro dei vantaggi che l’accordo porterà alla categoria.