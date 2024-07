L’Agenzia delle Entrate chiarisce quesito relativo agli oneri di comunicazione in capo ai dipendenti

Egr Lettori Interpello n. 154/E del 15 luglio 2024

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il quesito relativo agli oneri di comunicazione in capo ai dipendenti in relazione all’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

In estrema sintesi, per l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è posta nell’interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, si ritiene che nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.