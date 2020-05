Puglia, la Giunta regionale ha approvato la delibera che aggiorna la rete dei laboratori regionali SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare

Aggiornamento Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo e Definizione tariffa test SARS-CoV-2

La Giunta regionale ha approvato la delibera che aggiorna la rete dei laboratori regionali SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo.

Inoltre, al fine di potenziare ulteriormente la rete laboratoristica, è stato stabilito il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P. , approvato oggi dalla Giunta regionale, per la ricezione delle istanze di accesso alla Rete Regionale Laboratori SARS-CoV-2 da parte dei laboratori delle Aziende, Enti ed Istituti pubblici nonché delle strutture private di patologia clinica, già accreditate, anche per il settore specializzato di microbiologia e virologia, in possesso dei requisiti e dei criteri per l’accesso alla rete regionale.

L’esecuzione del tampone ed il relativo test per la ricerca dell’RNA CORONAVIRUS – SARS – COV2 potrà essere garantita per:

a) l’attività di sorveglianza, in conformità delle disposizioni regionali in materia, con oneri a carico del S.S.N. (modalità A);

b) l’erogazione delle prestazioni in regime di ricovero e day- service, con oneri a carico del S.S.N. (modalità B);

c) le aziende private in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, su proposta del medico competente aziendale, senza oneri a carico del S.S.N. (modalità C).

Per l’esecuzione del test sul tampone è stata stabilità, altresì, la relativa tariffa di rimborso.