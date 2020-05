Asl Bari e ospedale Murgia Zullo utile audizione di Sanguedolce, finalmente al Perinei sarà formato il personale per utilizzare mammografo a tomosintesi”

Soddisfatto il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Ho posto tre questioni serie sulla Asl di Bari: assunzioni di primari, ritardi nell’erogazione di presidi protesici per disabili e mammografo a tomosintesi con biopsia previsto per il Perinei e dirottato al Divenere. Per questo, invece, che cavalcare l’onda delle polemiche ho cercato di capire e avere risposte! L’audizione del direttore generale, Antonio Sanguedolce, ottenuta in tempi rapidi in Commissione Sanità devo dire che è servita davvero.

Sanguedolce ha spiegato che ha difficoltà a svolgere i concorsi (non solo per primari) per la difficoltà nella formazione delle commissioni, i medici convocati rifiutano per vai motivi ma ha anche auspicato che con le procedure per videoconferenza che sta per attivare si potrà giungere alla nomina dei primari e conseguentemente si farà anche chiarezza di ruolo con i coordinatori dei reparti.

Sui presidi ortopedici per disabili che la Asl acquista tramite bandi al massimo ribasso e con tempi lunghi ha spiegato che è una procedura vincolante, ma cercherà soluzioni migliori per la qualità e i tempi.

Ma è sul mammografo a tomosintesi in grado di effettuare biopsie acquistato per l’ospedale Perinei di Altamura, ma poi inspiegabilmente dirottato al Di Venere che ho dovuto battibeccare perché non accettavo l’idea che si possa spogliare un territorio di 220 mila abitanti con la motivazione che il personale del Perinei va prioritariamente formato. Ho dovuto spiegare che, anche ammesso che per il personale del Perinei ci sia bisogno di formazione, questa deve avvenire in loco, al Perinei.

Mi fa piacere della riflessione che il dott. Sanguedolce ha operato a seguito delle mie osservazioni poiché il DG ha preso l’impegno di implementare il mammografo con tomosintesi destinato al Perinei dell’unità per biopsia con formazione in loco del personale.

E’ giusto così il personale va formato in loco e quindi al Perinei che deve essere dotato di mammografo con tomosintesi e con biopsia, per servire una popolazione di 220 mila abitanti distante sa Bari oltre 50 km. Anche per quanto riguarda la emodinamica sempre all’ospedale della Murgia, Saguedolce ha rassicurato che è già tutto pronto dal punto di vista strutturale. Manca l’assunzione di cinque emodinamisti. Continuerò a seguire e a pungolare”.