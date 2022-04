Ospedale Gallipoli. Nota consigliere Metallo

Di seguito una nota pervenuta dal Consigliere Donato Metallo

“L’Ospedale di Gallipoli verrà ulteriormente potenziato.

“Questo il risultato della Commissione Sanità che ho richiesto Metallo su sollecitazione del Segretario del Pd Piteo, del Sindaco Minerva e dell’amministrazione Comunale e del Presidente dell’associazione Sacro Cuore di Gesù Giacinto Scigliuzzo.

“Oggi insieme alle sigle Sindacali, sono stati auditi il Direttore generale Asl Lecce Rodolfo Rollo, il direttore sanitario dell’ospedale Elio Catamo e gli uffici regionali.

“Diversi gli aspetti importanti riscontrati durante la seduta:

– L’ospedale di Gallipoli sarà progetto pilota per la digitalizzazione dei servizi con un investimento di due milioni di euro dal PNRR

– Sempre con fondi PNRR saranno acquistati una TAC a 128 strati, telecomandati digitali, angiografi

– Impegno congiunto è stato quello di dotare con altri fondi ognuno degli ospedali di primo livello di Risonanza Magnetica di ultima generazione.

“Si stanno individuando nuovi spazi e fondi per migliorare i servizi legati alla Dialisi e alla Camera iperbarica, che significano qualità della vita e sanità di alto livello per chiunque ne abbia necessità sul territorio.

“Fondi regionali già impegnati consentiranno il completamento delle Sale operatorie, e di questo ringraziamo la dottoressa Caroli.

“Verranno nominati i direttori mancanti entro l’anno, attivato il servizio di Sterilizzazione in loco di cui si attende preventivo prima di procedere all’affidamento dei lavori.

“È sempre una soddisfazione quando si riesce a dare risposta concreta alla istanze, sacrosante, che provengono sia territori- dice ancora il consigliere Donato Metallo- A partire dal partito, dalle istituzioni, dal Comitato, sono state tante le richieste di attenzione che ho ascoltato in questi mesi. E ancor di più quelle dei cittadini e delle cittadine del Salento che esprimono il bisogno di una Sanità vicina ed efficiente, che non richieda di dover affrontare chilometri e difficoltà per ricevere le cure necessarie.

“Ogni ospedale salentino merita di esprimere a pieno il proprio potenziale, e mi metto a disposizione per fare in modo che tutte le risorse possibili siano investite al meglio. Oggi è stato il turno di Gallipoli, e ringrazio il direttore generale di ASL lecce dottor Rollo e gli uffici del Dipartimento Salute regionali per ciò che fanno e potranno fare”.

“Sono particolarmente soddisfatto dei lavori della Commissione che ci confortano sulla possibilità di arricchire, in un futuro prossimo, il nostro nosocomio di importanti contenuti, sia sotto l’aspetto strutturale che in relazione alle professionalità da impegnare” precisa il Segretario del Partito Democratico di Gallipoli, Tony Piteo. “Ringrazio in modo particolare il consigliere regionale Metallo per la sensibilità dimostrata nel cogliere puntualmente le richieste di attenzione che gli poniamo e per la determinazione che usa nel portare al centro del dibattito politico – amministrativo regionale le problematiche del nostro territorio”.

Questo è solo uno dei tanti passi necessari per migliorare il servizio di Sanità di Territorio determinante per tutto il Salento. Ogni nodo della rete deve esprimere al meglio la propria potenzialità, e in questo l’Ospedale di Gallipoli può e deve svolgere un ruolo importantissimo.

“Oggi sappiamo che ciò può accadere, accadrà. Continueremo a vigilare affinché accada nei tempi brevi che Gallipoli merita” concludono Metallo e Piteo.