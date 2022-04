In Commissione sanità le criticità del pronto soccorso Vito Fazzi di Lecce

Criticità pronto soccorso Vito Fazzi di Lecce

L’argomento sottoposto all’attenzione della Commissione dai consiglieri Paolo Pagliaro e Pierluigi Lopalco riguarda in particolare talune inefficienze registrate dall’utenza, “in un ospedale, il Vito Fazzi, sul quale si riversa il 40% dell’utenza dell’intera provincia di Lecce e sul quale è fondamentale accendere i fari per assicurare il funzionamento del pronto soccorso, in questo mento di grande trasformazione della struttura”.

Il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, ha sottolineato che in realtà il numero degli accessi al pronto soccorso del Vito Fazzi non è eccessivo se confrontati con gli altri ospedali del Salento.

Serve al momento, e su questo si sta lavorando, una riorganizzazione della rete complessiva dipartimentale, anche alla luce delle emergenze Covid 19, che hanno cambiato le prospettive di intervento degli ultimi anni.

Il direttore dell’Azienda ospedaliera Vito Fazzi di Lecce, ha parlato di richieste inappropriate dell’utenza. “Spesso il pronto soccorso è affollato di pazienti che potrebbero risolvere il loro problema senza recarsi al pronto soccorso”.

Un iperafflusso caratterizzato da richieste di intervento che poco hanno a che fare con le acuzie. Per Rossi si potrebbe risolvere questa emergenza con gli psicologi per prendere in carico quei bisogni a cui non corrisponde un effettivo intervento.

Infatti anche il responsabile del pronto soccorso del Fazzi ha sottolineato, oltre alla nota carenza di personale, l’esistenza di quasi il 70% di accessi impropri al pronto soccorso, che snaturano la mission del servizio di emergenza urgenza.

Una soluzione potrebbe essere l’attivazione di un ambulatorio di guardia medica fissa.

L’assessore alla sanità, Rocco Palese, ha spiegato alla Commissione che i problemi sul tappeto che vengono da lontano, devono essere affrontati in maniera organica, non dimenticando tutte le problematiche connesse alla emergenza derivante del covid, che hanno aggravato le criticità già esistenti.

Piano di riordino ospedaliero, situazione e necessità dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.

L’argomento è stato sottoposto all’attenzione della Commissione dal consigliere Donato Metallo.

In arrivo due milioni di euro per finanziare l’importante e fondamentale informatizzazione dell’ospedale. Il direttore Rollo ha spiegato che i Dea di primo livello devono viaggiare su piattaforma digitale.

È all’ordine del giorno il rinnovo delle vecchie macchine di radiologia e sono in arrivo tre angiografi, uno in più di quelli previsti. Gli ospedali saranno presto dotati di apparecchiature di risonanza magnetica: “bisogna superare questo gap perché nel 2020 non ci possono essere ospedali di primo livello senza risonanza magnetica”. Presto saranno individuati i direttori delle strutture e sarà implementata la dialisi, anche eventualmente utilizzando il vecchio ospedale. È allo studio l’incremento delle somme a disposizione per mettere in sicurezza il maggior numero di sale possibile e provvedere anche alla sala iperbalica.

Finanziamenti dell’ospedale di Ostuni

L’argomento è stato sottoposto all’attenzione della Commissione dal consigliere Luigi Caroli.

Il direttore genarle della Asl di Brindisi, Flavio Roseto, ha spiegato che al momento si è nella fase di presentazione del progetto e solo il giorno dopo la conclusione di questa fase, sarà possibile avere un quadro definito.

Sarà consegnata alla Commissione tutta la documentazione storica relativa al progetto. Un interesse che la Regione porta avanti da tempo ma che non può accedere ai finanziamenti europei senza una progettazione definita.. Sono stati spesi 5 milioni di euro per quello che è stato fatto fino ad oggi, è necessario creare le condizioni per avere le risorse per completare l’intervento al più presto.

Mancato inizio dei lavori programmati ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana e del Presidio territoriale di assistenza di Ceglie Messapica

Il tema è stato posto all’attenzione della Commissione dal consigliere Luigi Caroli.

I lavori per quanto riguarda Ceglie Messapica sono in dirittura di arrivo, consegna fine aprile.

Per quanto riguarda Francavilla Fontana, invece, si stanno per avviare i lavori per il rifacimento della parte esterna e i lavori della rianimazione sono quasi completati.

Liste di attesa per la presa in carico riabilitativa degli utenti minori.

Il tema è stato sottoposto all’attenzione della Commissione dalla consigliera Lucia Parchitelli

Il direttore sanitario della Asl di Bari, Danny Sivo, ha confermato le difficoltà esistenti per le quali esiste un impegno per una soluzione imminente.