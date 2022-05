Nuovi tipi di Omicron e minore prudenza. Così è allerta negli Usa

Le varianti Omicron potrebbero riportare l’America in piena emergenza sanitaria. La diffusione dei contagi sta già correndo nel Nordest del Paese. Anche questa volta, come nel 2020, l’epicentro è New York. La media dei nuovi positivi è pari a 3-500 al giorno, con circa 130 pazienti riniti in ospedale.

Ma la previsione è che l’ondata investirà presto il resto degli Stati Uniti. Al momento la media nazionale è pari a 101 mila casi al giorno, il 61% in più rispetto a 15 giorni fa, con 22.642 persone ricoverate (+27%). La Casa Bianca è in allarme, tanto che ha deciso di prolungare a tempo indeterminato lo stato di emergenza che sarebbe dovuto durare fino al 15 luglio.