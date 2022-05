Le patologie trascurate per la pandemia

Le medicine funzionano (se si prendono)

Tra le patologie trascurate a causa della pandemia va annoverata sicuramente l’ipertensione, come spiega Claudio Borghi, presidente del Comitato Scientifico SIIA (Società italiana ipertensione Arteriosa). Molti hanno pensato che stare a casa, lontani dallo stress dell’ufficio, fosse sufficiente a tenere bassa la pressione, ma non è così. Tanti hanno sospeso le cure, per altri ha prevalso la preoccupazione per la pandemia e quella per l’ipertensione è passata in secondo piano: il risultato è che i livelli pressori medi sono peggiorati rispetto al periodo pre-Covid.