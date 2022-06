Minacce Procuratore Vaccaro, Barone: “Serve risposta immediata dello Stato. Lavoriamo per la legalità”

“Le vergognose minacce di morte al Procuratore Capo Ludovico Vaccaro e ad un maresciallo dei carabinieri e i ripetuti attentati ai danni dell’imprenditore antimafia, Lazzaro D’Auria prima e contro i terreni di Ugo Fragassi richiedono una risposta immediata da parte dello Stato. La ministra Lamorgese ha già dimostrato la sua attenzione verso la Capitanata, ma tanto c’è ancora da fare e sta alle istituzioni lavorare per la legalità”. Lo dichiara la consigliera regionale del M5S e assessora al welfare Rosa Barone.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – continua Barone – ma far capire a tanti cittadini che hanno il coraggio di denunciare e di opporsi alla criminalità che non sono soli: come dimostrano le tante denunce per estorsione che si registrano in Capitanata, tanta, tantissima la gente che non ci sta e non abbassa la testa davanti alle barbarie ed alla violenza e denuncia, senza paura e con tutto quello che ne consegue La Capitanata c’è, nonostante tutto, e non vuole piegarsi”.