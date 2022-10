La mossa della Ue abbassare l’età e aggiungere altri controlli

La Commissione europea ha presentato ai governi dei Ventisette le nuove linee guida sugli esami necessari a una diagnosi precoce del cancro: l’obiettivo del programma, che rientra nel Europe’s Bearing Cancer Plan, la strategia UE di lotta contro i tumori, è ampliare la platea estendendo l’età di riferimento per gli screening già in uso e rendere strutturali i test per tre ulteriori tipologie di cancro: polmoni, prostata e stomaco. È previsto l’utilizzo dei fondi UE dedicati, dai 38,5 milioni stanziati dal Recovery Plan, ai 60 milioni del programma UE per la ricerca.