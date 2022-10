Reumatologia, ANMAR: “Il nuovo Ministro della Salute istituisca il tavolo con pazienti e clinici”

“Ci uniamo all’appello lanciato oggi dai pazienti e dai medici per la piena applicazione della Mozione (sulle malattie reumatologiche, approvata dalla Camera lo scorso marzo e rimasta finora inattuata ndr). Le malattie reumatologiche meritano più attenzione da parte delle Istituzioni nazionali e degli enti locali”. Così Claudia Pietropoli, componente del Consiglio di Presidenza di Federfarma Nazionale e presidente di Federfarma Rovigo, sottolinea come la collaborazione tra farmacisti e medici sia importante per mettere il paziente reumatico al centro di un percorso condiviso di presa in carico e assistenza sul territorio.