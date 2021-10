Decreto Pnrr, nuovo comitato per la revisione della spesa

II governo intende accelerare sull’attuazione del Pnrr: oggi va all’esame del Consiglio dei ministri il decreto legge per agevolare il raggiungimento dei 51 target e milestones previsti per il 31 dicembre 2021.

Fra le misure del provvedimento: l’istituzione di un nuovo Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa; l’affidamento a Difesa Spa, società controllata dal ministero della Difesa, della procedura di gara per la costituzione del Polo strategico nazionale che dovrà ospitare in modalità cloud i dati sensibili della Pa; la destinazione, fino al 2026, di circa 500 milioni al «Fondo per la Repubblica digitale» volto a finanziare progetti di formazione e inclusione digitale, con l’obiettivo di aumentare le competenze tecnologiche della popolazione.