Green Pass prolungato fino al 31 marzo 2022

Il Green Pass sarà esteso a tutti i luoghi chiusi e lo stato d’emergenza potrebbe essere prolungato fino al 31 marzo 2022. Per l’ultima volta.

Stato d’emergenza prorogato fino al 31 marzo.

Attualmente, lo stato d’emergenza è fissato al 31 dicembre ma si dovrebbe andare verso un’ultima proroga fino alla fine di marzo.Si tratta di una road map molto precisa che vuole portare l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria e di fatto procedere verso il ritorno alla normalità a partire dalla prossima primavera 2022.

Oltre allo stato d’emergenza, che quasi sicuramente sarà nuovamente prolungato, a dare una mano sarà anche il Green Pass ormai esteso a quasi tutti i luoghi chiusi. Attualmente rimangono fuori negozi, centri commerciali, supermercati, mezzi pubblici locali e parrucchieri, dove non serve esibire il Certificato ma non è detto che non venga esteso anche a queste attività.

Green Pass esteso ovunque

Il nuovo decreto ha fissato l’obbligo dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, ben 19,4 milioni in tutta Italia. L’annuncio dell’estensione ha dato una spinta alla campagna vaccinale: negli ultimi giorni le richieste di prime dosi sono raddoppiate. Intanto, ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, al Corriere ha precisato che “Con l’85% della popolazione vaccinata avremo un autunno quasi normale e le riaperture di tutte le attività discoteche comprese, sono già previste se i numeri rimarranno sotto controllo”.

Entro fine settembre arriverà il responso del Cts mentre da ottobre, il premier Draghi inizierà a rivedere alcuni limiti per i teatri e i musei, dove si potrebbe tornare alla capienza dell’80%, così come per gli stadi dove si punta al 100%.

Da rivedere i parametri anche per palestre e piscine, dove potrebbe bastare il pass per accedere senza limiti così come per bar e ristoranti al chiuso. Fino al 31 dicembre, intanto, servirà il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro ma con l’estensione probabile dello stato di emergenza al 31 marzo, l’obbligo di Certificato Verde potrebbe protrarsi ugualmente al 31 marzo.