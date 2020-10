Covid, chi chiude e chi riapre

Il coronavirus in Puglia continua a circolare e a diffondersi come mai prima d’ora, ma per fortuna con conseguenze che – ad oggi – sono meno gravi di quanto accaduto in primavera. L’effetto più visibile è una sequenza continua di piccoli e grandi allarmi che generano quarantene e blocchi temporanei. A Gravina di Puglia – per esempio – oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Lo ha annunciato via social il sindaco Alesio Valente,dopo che l’Asl Bari ha comunicato la positività di quattro studenti, di età diverse e scuole diverse. “Siccome non è stato ancora possibile tracciare i contatti di questi quattro bambini e ragazzi – ha spiegato il sindaco – in via precauzionale e in accordo con l’Asl abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole. Mi scuso per i disagi che inevitabilmente verranno creati ma la tutela della salute viene prima di tutto. Quando l’Asl avrà ricostruito la catena dei contatti stretti saremo in grado di isolare le singole classi”. Nel frattempo, le scuole saranno sanificate.

In isolamento precauzionale da oggi anche una classe della scuola elementare Mazzini di Bari : un genitore è risultato positivo al coronavirus. La quarantena è stata disposta dall’Asl Bari in attesa dell’esito dei tamponi effettuati e la ricostruzione di una eventuale catena di contagi.

Intanto la Basilica di San Nicola, chiusa dopo il contagio di un domenicano, da oggi riapre le porte. Anche il secondo test eseguito sui frati della confraternita è risultato negativo. “Riprenderemo le celebrazioni in Basilica nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione – fa sapere il priore, padre Giovanni Distante – “A noi e a tutti raccomandiamo il rigoroso rispetto delle regole di contenimento del covid-19. Il Signore ci benedica”.