Anelli: “La Puglia prima regione ad aver acquistato vaccino, ma ora rischiamo di perdere vantaggio”

Influenza in Puglia, niente vaccini nonostante gli annunci: allarme dei medici di famiglia.

“Il vaccino antinfluenzale non è ancora arrivato”. A lanciare l’allarme sono i medici di famiglia. La campagna vaccinale in Puglia inizialmente era prevista a metà settembre proprio in virtù dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia. Successivamente si è parlato dei primi di ottobre ma, nonostante due annunci fatti negli ultimi dieci giorni dal professore Pierluigi Lopalco, i vaccini non sono mai arrivati.

La Regione Puglia, attraverso una gara che ha curato l’Asl Bari, quest’anno si è dotata di 2,1 milioni di dosi di vaccino: a conti fatti, come riferito dalla Regione, a un pugliese su due sarà garantita la copertura vaccinale. Tuttavia, tale denunciato ritardo provocherà non pochi disagi da un punto di vista organizzativo (con un terzo dei vaccini gli studi andavano in difficoltà), ritarderà i tempi di copertura.