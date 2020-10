Francesco Ripa Di Meana – Presidente Nazionale Fiaso è intervenuto alla seconda giornata del Forum in Sanità

In corso la seconda giornata del Forum Mediterraneo in Sanità. Oggi attenzione puntata al ruolo del territorio. All’evento su ‘Assistenza primaria e sanità inclusiva’ é intervenuto Francesco Ripa Di Meana – Presidente Nazionale Fiaso:

“Alla luce della esperienza che abbiamo attraversato dobbiamo abbattere le barriere tra ospedale e territorio. Tutta l’assistenza territoriale ha mostrato la sua importanza ma ha bisogno di crescere, partendo dal presupposto che bisogna misurare come funziona il percorso del paziente.

La flessibilità del sistema di assistenza territoriale a cui abbiamo assistito deve diventare normalità, dobbiamo molto riflettere sui sistemi di sicurezza dei nostri servizi e poi dobbiamo finalmente dare potere a una figura territoriale di integrazione che non può più essere quello del passato, formato solo sulla medicina dei servizi, ma che sia formato per sostenere un ruolo centrale e di collegamento anche con le istituzioni territoriali”.