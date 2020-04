Covid-19, Laricchia: “La Regione finalmente istituisce le USCA. Nelle altre Regioni si era partiti già da un mese”

“Finalmente dal 24 aprile anche in Puglia partiranno le Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. Meglio tardi che mai, visto che le altre Regioni si erano già attivate da oltre un mese, in linea con quanto previsto dal Cura Italia.

Dobbiamo ringraziare i medici di medicina generale che hanno presentato il piano operativo alla Regione per potenziare l’assistenza domiciliare, completamente trascurata da Emiliano.

A questo punto oltre a ringraziarli, il (non) assessore alla Sanità dovrebbe scusarsi dopo aver accusato medici e pediatri di famiglia in diretta tv di non impegnarsi a sufficienza nella lotta al Coronavirus, quando la responsabilità era solo dei suoi ritardi e della insufficienza di DPI”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia dopo l’annuncio dato da Emiliano e Montanaro sulla immediata partenza delle USCA.

“Le Unità di Continuità assistenziale – continua la pentastellata – permetteranno di assistere al meglio i pazienti positivi al Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero, dando loro maggiore sicurezza e contemporaneamente evitando che la malattia possa aggravarsi.

Si tratta di un primo passo, ma non basta: è necessario implementare l’assistenza territoriale, fino ad ora rimasta solo sulla carta e dare seguito a quanto chiesto dai medici nel piano strategico presentato alla Regione per la gestione del Covid -19 sul territorio. In questo modo potremo decongestionare gli ospedali e garantire una migliore assistenza”./