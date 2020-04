Test sierologici, FDI: “Come intende procedere la Regione Puglia?

La richiesta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo

“Al netto delle perplessità espresse nelle scorse settimane circa la validità del risultato del test sierologico sulla popolazione, anche la Puglia dovrebbe iniziare a prepararsi alla fase 2, quella cioè della ripartenza, soprattutto delle aziende, ed attrezzarsi per la fornitura dei kit per scoprire la diffusione del virus.

Già diverse Regioni italiane si sono messe in moto per effettuare esami per fasce di età, settori ed aree, che consentiranno di mappare il virus e definire chi ha già sviluppato gli anticorpi. Chiediamo quindi in che modo la Regione Puglia intende muoversi e se anche i pugliesi potranno avere l’opportunità di conoscere il livello di immunità al Covid-19”.