Consip: aggiudicata la prima gara Sanità Digitale – Telemedicina e Cartella clinica elettronica

Fra le gare strategiche del Piano triennale per l’informatica nella PA, è la prima delle tre iniziative per supportare la trasformazione digitale della Sanità pubblica anche in coerenza con la Missione “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)

(Panorama Sanità) – Consip ha aggiudicato la prima gara di Sanità Digitale, dedicata ai sistemi informativi clinico-assistenziali – Telemedicina e Cartella Clinica Elettronica – nell’ambito delle gare strategiche del nuovo “Piano Triennale per l’informatica nella PA”. “Questa prima iniziativa insieme alla gara per i Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino – pubblicata a fine 2021 – e alla gara Sistemi informativi gestionali – che sarà bandita a breve – ha l’obiettivo – afferma Consip – di mettere a disposizione delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale servizi applicativi e di supporto alla trasformazione digitale della Sanità pubblica, anche in coerenza con la Missione 6 del Pnrr dedicata alla “Salute”, in linea con l’approccio “One-Health”. L’Accordo quadro aggiudicato ha un valore complessivo di 1 mld/euro ed è suddiviso in 6 lotti:

4 lotti dedicati ai servizi applicativi – 2 per la Cartella clinica elettronica e 2 per la Telemedicina – (sviluppo ed evoluzione software, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e correttiva, conduzione applicativa e infrastrutturale, etc.)

2 lotti dedicati ai servizi di supporto (project management, supporto al monitoraggio, change management, PMO e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, IT Strategy ed Advisory).

L’Accordo quadro è del tipo multi-fornitore per i lotti dedicati ai servizi applicativi e mono-fornitore per i lotti dedicati ai servizi di supporto e prevede due diverse modalità di acquisto: