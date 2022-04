Epatiti “sorvegliate”. «Ma niente allarmi»

La rete dei pediatri di famiglia ha attivato un sistema di sorveglianza per verificare i casi di epatite che si dovessero verificare nei bambini, attribuendo uno stato di massima attenzione sul rischio della malattia. Nel mondo sono stati segnalati circa 190 episodi. Un dato ritenuto grave dalla direttrice del Centro europeo perla prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, considerato il numero di bambini che sviluppa malattia severa. “Pubblicheremo una valutazione del rischio” annuncia Ammon “che riassumerà tutto ciò che sappiamo. Le indagini e le ricerche sono in corso e ci sono molte incognite, ma sarà un documento che possiamo aggiornare”. In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità invita comunque a non allarmarsi, perché “ogni anno in Italia, come negli altri Paesi, si verifica un certo numero di epatiti con causa sconosciuta, e sono in corso analisi per stabilire se ci sia effettivamente un eccesso”.