Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia, ubicato in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54, per trasformazione della natura giuridica e modifica della ragione sociale, da “Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.a.s.” a “Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l.”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

