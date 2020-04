Società “IVI Bari S.r.l.” con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1. Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Bari in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello in via Lucera nn. 6-8. Parere favorevole.

Atto_2020_90_183_DIR_del_14.04.2020.pdf