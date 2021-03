Rinnovo organi FNOMCeO: tutti gli eletti. Filippo Anelli il più suffragato

Si sono concluse con la netta vittoria della lista “Professione e diritti”, proposta dal presidente uscente Filippo Anelli, le elezioni per il rinnovo della componente medica del Comitato Centrale della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Altrettanto netta, per la componente odontoiatrica, che vedeva due liste in campo, la vittoria dei candidati riuniti sotto l’ombrello di “Insieme”, presentati dal Presidente uscente della Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo. Nel nome di “Professione e diritti” anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

Quelle per il rinnovo del Comitato Centrale FNOMCeO, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono state le prime elezioni a svolgersi con voto elettronico, in presenza, e telematico, a distanza, il che ha permesso di conoscere subito i risultati. I nuovi organi dureranno in carica quattro anni, sino a tutto il 2024.

Alle 16 si svolgerà la prima riunione della nuova Commissione Albo Odontoiatri, per l’elezione del suo Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Alle 17 il primo Comitato Centrale, che nominerà, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

“Il nuovo sistema elettorale è stato molto apprezzato – ha affermato il presidente del Seggio, Francesco Noce, proclamando gli eletti -. Tutto si è svolto in maniera semplice, tranquilla e sicura. Ringraziamo tutto il Comitato Centrale uscente e il Direttore Generale, Enrico De Pascale, per averlo adottato”.

Hanno votato 105 Ordini su 106, esprimendo 1.528 su 1.533 disponibili. I voti di lista sono stati il 65%; il 35% le preferenze attribuite ai singoli candidati. Il Presidente uscente, Filippo Anelli, ha ottenuto l’85% delle preferenze.

Ma ecco i nuovi eletti, con i voti.

Componente medica del Comitato Centrale (Commissione Albo Medici)

Filippo Anelli 1.294

Roberto Monaco 1.292

Giovanni Leoni 1.218

Anna Maria Ferrari 1.215

Salvatore Amato 1.172

Antonio Magi 1.158

Paola David 1.153

Guido Giustetto 1.131

Luigi Sodano 1.104

Giovanni Pietro Ianniello 1.088

Emilio Montaldo 1.063

Guido Marinoni 1.063

Vincenzo Antonio Ciconte 1.061

Fulvio Borromei 1.058

Cosimo Napoletano 1.058

Commissione Albo Odontoiatri – I primi 4 eletti entrano nel Comitato Centrale.

RAFFAELE IANDOLO – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 142

ANDREA SENNA – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 136

BRUNELLO POLLIFRONE – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 124

GIANLUIGI ENRICO MARIA D’AGOSTINO – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 123

ELENA BOSCAGIN – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 122

ALESSANDRO NISIO – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 107

RODOLFO BERRO – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 99

DIEGO PASCHINA – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 98

CORRADO BONDI – Candidato Effettivo (LISTA INSIEME) 97

MARIO MARRONE, il più votato tra i concorrenti della lista Sinergia e rappresentanza ha ricevuto 76 voti complessivi. Nessuno dei candidati di lista entra pertanto a far parte della Commissione Albo Odontoiatri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da: Maria Erminia Bottiglieri (1.277 preferenze), e Roberto Carlo Rossi (1.108) in qualità di componenti effettivi e da Maria Teresa Gallea (1.227) nel ruolo di componente supplente.