Egregi Lettori ,

il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile una “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.

La Guida si pone come uno strumento di consultazione per le piccole e medie imprese, trattando i principali aspetti che devono tenere presenti in attuazione del Regolamento, (i diritti dell’interessato, i doveri dei titolari, la trasparenza sull’uso dei dati personali e la liceità del loro trattamento).

La guida contiene utili indicazioni circa contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati; adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Si aggiunga che la guida tratta anche dei diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network, o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte. Sono anche previsti degli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue e della legislazione nazionale.

Si rimane a disposizione.

Cordiali saluti