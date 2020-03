Uscire senza motivo di casa in tempi di coronavirus non e’ piu’ reato. Ma non c’e’ da esultare. E non esulteranno sicuramente i piu’ di tremila baresi che, scoperti senza motivo fuori delle mura domestiche, avevano in corso procedimenti penali che stavano per chiudersi con una condanna a 3 mesi, con la condizionale, ed il pagamento di una multa amministrativa di 250 euro.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Clicca qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=88564