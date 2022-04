Puglia, Sanzioni per mancate disdette prenotazioni

Pagliaro: “avvisi Asl Lecce sospesi. L’ha detto assessore Palese in risposta a mia interrogazione”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

“Nessun pagamento sarà dovuto all’Asl Lecce per la mancata disdetta delle prenotazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici. L’ha detto l‘assessore alla sanità Rocco Palese, in risposta alla mia interrogazione discussa oggi in Consiglio regionale. Un’iniziativa tardiva, inopportuna e sbagliata – ha dichiarato l’assessore dandoci ragione – a cui non verrà dato seguito.

Sono felice di poter dare una buona notizia a tutti coloro che, raggiunti da questa richiesta perentoria di saldare il presunto debito entro sessanta giorni dalla notifica, erano in apprensione per l’impossibilità di dimostrare, anche a distanza di anni, l’avvenuta disdetta, fatta il più delle volte di persona o al telefono, senza il rilascio di alcun documento da parte degli uffici.

A ciò si aggiunge la difficoltà di contattare per informazioni e chiarimenti un numero a pagamento, non sempre operativo e comunque intasato, per poter parlare con un operatore e spiegare le proprie ragioni.

Ma la risposta dell’assessore Palese alla mia interrogazione è stata chiara e inequivocabile: nulla sarà dovuto per le presunte mancate disdette”.