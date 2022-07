Prima Commissione. Per il San Cataldo di Taranto e l’Ospedale di Monopoli Fasano nessuna novità di rilievo. Proseguono i lavori.

Non ci sono ancora certezza su come ottenere i 105 milioni di euro ancora necessari per il San Cataldo, ma questi potrebbero essere reperiti ricorrendo alle risorse ministeriali ex art.20. Se sarà così o se la Regione vorrà ricorrrere al bilancio autonomo, con l’indebitamento, la Commissione lo chiederà , in audizione, al Governo regionale che potrà in tal modo, come richiesto dal consigliere Zullo, anche fare il punto sulle nuove, istituende, aziende sanitarie di Taranto e di Lecce per le quali sono prossime le scadenze dei Commissari nominati.

Nessuno novità di rilievo neanche per l’Ospedale di Monopoli- Fasano per i cui il termine dei lavori potrebbe ancora essere rispettato per il prossimo 25 aprile.