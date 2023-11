Payback sospeso. Il TAR Lazio sospende e rimanda alla Corte Costituzionale

Payback, il Tar Lazio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

ECCO IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO

l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e

117 Cost.

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio

incidentale sulla questione di legittimità costituzionale.

Dispone altresì l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del

presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente

della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con

l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti