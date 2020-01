Milleproroghe. Ecco gli emendamenti per la sanità rimasti in corsa.

Tra questi: ancora un anno di fondo speciale per i farmaci contro l’epatite C, più fondi ricerca, nuovi requisiti per accesso all’Albo nazionale DG di Asl e ospedali

(Quotidiano sanità) – Dopo la bocciatura di 800 emendamenti ritenuti non ammissibili per varie ragioni (tra cui quello sulla cannabis light) restano ancora in pista anche le proposte per risorse aggiuntive per metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione animale, l’estensione ai DG degli Irccs pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative alla terna manageriale delle Asl, screening neonatali, screening gratuito per la prevenzione ed eradicazione dell’Epatite C ed un aumento delle risorse per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.

Sono circa 800 su 2.004 gli emendamenti al decreto milleproroghe dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera. Come spiegato dalla stessa V Commissione, sono stati ritenuti ammissibili solo quegli emendamenti recanti proroghe di termini, “anche riferiti a termini già scaduti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto– legge”.

Per quanto riguarda la sanità, al netto dei possibili ricorsi, oltre a quelli presentati dal Governo sono in tutto 52 (tra maggiornaza e opposizione) gli emendamenti ‘superstiti’. Di questi, 27 riguardano l’articolo 5, mentre i restanti 25 intervengono sull’articolo 25. Tra le altre proposte scartate, ci sono quella sulla cannabis light, firmata da una trentina di parlamentari.

Restano invece in pista le misure per prolungare di un altro anno il requisito di innovatività per i farmaci contro l’epatite C, le proposte per stanziare risorse aggiuntive per la ricerca di metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione animale, l’estensione ai Direttori generali degli Irccs pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl, la stabilizzazioni del personale precario non dirigenziale di Aifa, vengono inseriti nuovi requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei Direttori generali.

E ancora, nuove risorse per gli screening neonatali, viene incrementata dello 0,2% la quota del Fsn destinato alla ricerca, si prevede l’avvio sperimentale di uno screening gratuito per la prevenzione ed eradicazione dell’Epatite C e viene proposto un aumento delle risorse per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.

Di seguito una sintesi delle sole proposte emendative di maggioranza per la sanità presentate dalla Affari Sociali che, nei prossimi giorni, saranno votate dalla Commissione Bilancio.