La solidarietà è arrivata puntuale, a bordo di un’ambulanza nuova di zecca, all’Ospedale di Monopoli. Un dono “chiavi in mano” consegnato stamattina da Leonardo Marseglia, commendatore e patron del gruppo Marseglia, al direttore amministrativo ASL Bari, Gianluca Capochiani, e al direttore medico del “San Giacomo”, Vincenzo Fortunato.

Dotato di tutti i confort e delle attrezzature mediche e tecnologiche, sistemi elettronici a sfioramento, barella spinale, impianto per l’ossigeno, il nuovo mezzo di soccorso sarà utilizzato in questa fase dell’emergenza sanitaria per il trasferimento dei pazienti in ospedali Covid, per poi essere adibito alle ordinarie necessità del presidio ospedaliero.

Insieme all’ambulanza sono state recapitate altre donazioni. Protagonisti il Lion’s Club di Monopoli, rappresentato dal past president Giovanni Ostuni e la Dana Costruzioni, presente con Anna Pierro, che hanno donato rispettivamente 200 mascherine FFP2, 100 tute anti-contaminazione, un videolaringoscopio portatile e un videolaringosopio per la rianimazione, più un deumidificatore per ossigeno ad alto flusso. Dispositivi e apparecchiature prese in consegna dal dottor Francesco Sparviero, direttore facente funzione dell’unità di Anestesia e Rianimazione, e dalla sua équipe, che potrà impiegare questi strumenti utilissimi per gestire in sicurezza pazienti bisognosi di cure ad alta intensità e complessità.

A tutti i donatori, per la grande sensibilità dimostrata, il sentito ringraziamento degli operatori sanitari e della ASL Bari.