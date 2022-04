“INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0”: dal 18 maggio le domande per i nuovi incentivi per investimenti in Industria 4.0, economia circolare e risparmio energetico

A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere mediante il bando denominato “INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0”, con le modalità e termini stabiliti dal Decreto direttoriale 12 aprile 2022: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni

La misura mette a disposizione 678 milioni di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.

Le risorse per i finanziamenti sono destinate per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro-Nord, mentre circa 428 milioni per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Inoltre, una quota pari al 25% delle disponibilità è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.

Obiettivi e quadro di riferimento:

L’obiettivo di questo bando è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, oltre a favorire soluzioni tecnologiche sostenibili sia dal punto di vista ambientale che energetico.

La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di:

offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea

definiti dall’Unione europea favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’ economia circolare

migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa

Quali progetti si possono finanziare con la misura “Investimenti sostenibili 4.0”:

Per essere ammissibili all’agevolazione, i programmi di investimento presentati dalle imprese devono:

prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 (si veda Allegato 1 del DM 10 febbraio 2022) e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma

afferenti al piano (si veda Allegato 1 del DM 10 febbraio 2022) e l’ammontare di tali spese deve risultare rispetto al totale dei costi ammissibili del programma essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva , alla diversificazione della produzione , funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva

, alla , funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale

essere nuovi , cioè avviati successivamente alla presentazione della domanda

, cioè avviati successivamente alla presentazione della domanda prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni

Inoltre, sono previste le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili:

Nel caso di imprese del Centro-Nord le spese non devono essere inferiori complessivamente a 1 Mln. di euro e non superiori a 3 milioni e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Per le imprese del Sud non devono essere inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 Mln. di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Quali spese sono ammesse all’incentivo “Investimenti sostenibili 4.0”:

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:

macchinari, impianti e attrezzature

opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili

programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali indicati nella lettera a

acquisizione di certificazioni ambientali

Inoltre, l’allegato 2 del decreto individua l’elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. Queste fanno riferimento a:

soluzioni atte a consentire un uso efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti (compreso il riuso dei materiali), in un’ottica di economia circolare o a “rifiuti zero” e di compatibilità ambientale

tecnologie finalizzate al rafforzamento di percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riuso e riciclo alimentari, allo sviluppo di sistemi di riciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime

sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua

soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo

utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati

implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, inoltre, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (come indicato nel decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102), nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Per quanto riguarda le misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa, nell’allegato 3 vengono individuate come ammissibili gli investimenti legati a:

introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici

nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi

utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi

installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo

soluzioni atte a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l’attività economica

Investimenti sostenibili 4.0, le agevolazioni concesse:

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

Per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia , il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione.

Infine, per i programmi di investimento da realizzare nelle restanti Regioni, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Investimenti sostenibili 4.0, i termini per inviare le domande

Possono accedere le aziende regolarmente iscritte al registro delle imprese, residenti e non sul territorio nazionale che, oltre a dover rispettare i requisiti previsti dal DM del 10 febbraio 2022, non abbiano effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento.

Le imprese che riceveranno l’agevolazione, inoltre, dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (Invitalia), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.

Dal 4 maggio 2022, però le imprese interessate potranno caricare sul portale di Invitalia la documentazione necessaria e compilare la domanda di agevolazione.

Ciascuna impresa può presentare un’unica proposta,

Come dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità:

Nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, la domanda deve inoltre includere:

una relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata , contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista (articolo 6, comma 2, lettera b del decreto)

, contenente le informazioni necessarie a verificare che il attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista (articolo 6, comma 2, lettera b del decreto) nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità

in corso di validità per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea, è richiesta una perizia giurata , rilasciata da tecnico abilitato attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici”

, rilasciata da tecnico abilitato attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda

Dal 18 maggio possono essere presentate le domande per programmi di investimenti innovativi, legati all’ambiente ed al risparmio energetico da parte di PMI manifatturiere e di servizio.

Per iniziative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno il contributo in conto impianti è del 60% ma le iniziative riguardano tutto il territorio nazionale anche se con percentuali di contributo inferiore.

Minimo investimento 500.000 euro sino a 3 Mln..

Dott .ssa Rosanna Lacapra e Dott Roberto Piccolo restano a disposizione