Il pugliese Marcello Gemmato è il nuovo sottosegretario alla Salute

Tutti i nomi per gli altri ministeri.

Gemmato, farmacista e responsabile sanità di Fratelli d’Italia è oggi alla sua seconda legislatura dopo aver lavorato negli anni passati in commissione Affari sociali alla Camera. Tutto il ministero della Salute va quindi in mano al partito di Giorgia Meloni visto che anche il ministro tecnico Orazio Schillaci era stato indicato da Fratelli d’Italia. Il prossimo venerdì ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri per la nomina dei viceministri. Mentre il 2 novembre i sottosegretari presteranno giuramento.

Completata la squadra di governo. Oggi il Consiglio dei Ministri, insieme al nuovo decreto con il quale si dà il via libera a partire da domani 1° novembre al reintegro degli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid ha approvato la lista dei sottosegretari. Per il ministero della Salute è stato indicato Marcello Gemmato (FdI).

Il responsabile sanità di FdI, in tema Covid è favorevole ai vaccini ma contrario ad ogni forma di obbligo. Da ricordare anche come, sul tema del Pnrr, abbia già da tempo bocciato il progetto della Case della comunità preferendo in tal senso il potenziamento di strutture già esistenti e capillarmente diffuse sul territorio come gli studi dei medici di famiglia e le farmacie.

Questa la lista di tutti i sottosegretari nominati dal Cdm:

ESTERI Giorgio Silli Maria Tripodi

INTERNI Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni

GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari

DIFESA Isabella Rauti e Matteo Perego

ECONOMIA Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

MISE Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti

UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe)