Il Pil in retromarcia alza il deficit e ferma la discesa del debito

Nelle previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI) l’economia mondiale nel 2023 continuerà a crescere (+2,7%), fatta eccezione per tre Paesi: la Russia, colpita da guerra e sanzioni, la Germania, che sconta la dipendenza energetica pressoché totale da Mosca, e l’Italia, per via del caro-energia e dell’inflazione, ma anche a causa della recessione della Germania, che rappresenta il suo primo partner economico. Per l’Italia il FMI prevede un anno di contrazione al -0,2%, cioè otto decimi in meno di quanto ipotizzato dal governo e nove decimi inferiore alle stime dello stesso FMI a luglio. Con la conseguenza di un maggiore aumento della disoccupazione, stimata al 9,4%, rispetto all’8% prospettato dal governo.

11/10/2022