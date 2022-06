Gentiloni: Metodo PNRR per il nuovo Patto di stabilità

La commissione europea presenterà dopo l’estate una proposta di riforma dei Patto di stabilità che ism ispira al meccanismo ideato per la Recovery and Resilience Facility, strutturato su due principi chiave: un programma su misura per ogni singolo Paese e un indirizzo di politica economica che modula le richieste prevedendo percorsi agevolati per gli investimenti che rientrano nelle priorità comunitarie concordate. Al “vincolo esterno” uguale per tutti si sostituirebbe un “autovincolo” che ogni Paese negozierebbe con la Commissione fino al via libera finale del Consiglio europeo.