Fmi: l’Italia rischia 5 punti di Pil se la Russia chiude i rubinetti

“Per l’Italia un blocco totale del gas russo potrebbe portare, nell’arco di dodici mesi, alla riduzione del prodotto interno lordo di 3,7 punti, che diventerebbero 5,7 nel caso in cui il governo decidesse di tutelare le forniture destinate alle famiglie a scapito di quelle per il sistema produttivo. Anche per altri Paesi dell’Europa centrale l’effetto si avvicinerebbe al 6 per cento, mentre conseguenze rilevanti ma di minore intensità sono attese per Austria e Germania”.

Le stime sono contenute in uno studio del Fondo monetario internazionale, volto a valutare gli effetti di una eventuale sospensione delle forniture di gas in Europa.