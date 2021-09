Ecco come si evolve la pandemia

Un contagiato su quattro è under 18

I Vaccini si confermano efficaci nel prevenire l’infezione da coronavirus (tra il 70% nei più piccoli e l’86% negli over 80), la malattia grave e il ricovero in ospedale. Il dossier dell’Istituto Superiore di Sanità fotografa lo stato della pandemia in Italia, registrando un lieve aumento dei contagi fra i bambini (3-5 anni) che però non richiedono cure in ospedale.

Nell’ultimo mese il 23,6% dei contagiati aveva meno di 18 anni e, nelle ultime due settimane, il 50% dei casi diagnosticati sotto i 19 anni ha riguardato gli under 12, cioè i non vaccinabili. Tutte le curve che mostrano l’incidenza per 100 mila abitanti puntano verso il basso, ad eccezione di quella relativa ai bambini sotto i 12, che risulta sostanzialmente stabile.