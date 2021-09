Sei strategie globali per la salute post-Covid: digitale, identità, ricerca, brevetti, medicina di prossimità

In corso i lavori del Forum Health al Museo della Scienza e della Tecnologia

È servita infatti una pandemia per chiarire al mondo che la salute umana, animale e del pianeta sono interconnesse. Questa è una sfida ma soprattutto una necessità dirompente in un momento storico in cui ci siamo trovati completamente impreparati a combattere un virus in tempi molto più brevi di quanto eravamo abituati fino ad ora, facendo saltare il banco dell'economia e quindi a cascata anche tutto il resto, salute compresa.

Il senso di questa terza edizione di Forum Health è questa e non è affatto poco. Due giorni di lavori, sei tavole rotonde ‘apparecchiate’ per oltre 60 relatori rappresentativi del mondo scientifico, sociale, industriale, istituzionale italiano che hanno fatto il punto sul futuro della nostra salute, ospitati in quella che non poteva essere sede più adatta: il Museo della Scienza e della tecnologia di Milano. Ad aprire i lavori oggi Leonardo Donato, CEO di Fortune Italia e – con un messaggio video – Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia.

“Il Covid-19 ha costretto le imprese alla ricerca di una ‘nuova’ normalità, mettendo a dura prova la tenuta economica e sociale dei Paesi nel loro complesso – spiega Donato –. Uno stress test improvviso e generalizzato che ha impietosamente fatto emergere, in tutta la loro evidenza, le criticità del Sistema Italia ma che ha anche portato alla luce i suoi non trascurabili punti di forza, primo tra questi l’assistenza sanitaria universale, non meno della capacità di reazione e di ripartire in modo sorprendente nelle realtà industriali e manifatturiere più organizzate. E meglio di molti altri Paesi europei. Quest’anno il Forum, proprio partendo dalle conseguenze della pandemia per il settore, ha focalizzato l’attenzione sull’esigenza di costruire e sostenere una cultura del cambiamento, a livello nazionale e internazionale attraverso un approccio integrato e collaborativo che riguarda la qualità delle cure, sempre più personalizzate e attente alla qualità di vita del paziente, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, la regolamentazione, a garanzia del rispetto del diritto universale alla salute, la sostenibilità economica e sociale del Sistema”.

La digitalizzazione quindi non deve essere solo una tecnologia. La rete deve essere un mezzo e non un fine, perché a contare davvero sono le interconnessioni umane, grazie alla rete digitale.

“È importante quindi anche la capacità di tutti gli attori coinvolti di interagire e collaborare per obiettivi comuni – spiega Americo Cicchetti di Altems, la scuola di economia e management dei sistemi sanitari della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –. Pazienti e cittadini, medici di famiglia e specialisti, industrie e produttori, distributori e le Istituzioni che si occupano di protezione e tutela della salute devono trovare un terreno comune per collaborare su iniziative che incidano sulla sanità di domani e sulla sua sostenibilità, e quindi sulla sua possibilità di essere accessibile a tutti. È necessario comprendere che siamo in un grande ecosistema dove solo la collaborazione tra pubblico e privato ci darà la possibilità di innovare nei prodotti e nei processi in modo tale da risultare sostenibili come sistema.

Nelle sperimentazioni cliniche di farmaci e dei dispositivi così come nella presa in carico dei pazienti cronici, è necessario far convergere competenze ed interessi pubblici e privati per creare quelle sinergie che garantiranno la sostenibilità”.

“L’Europa sembra avere finalmente compiuto la scelta di provare a coniugare fino in fondo l’interesse del paziente e la competitività globale del settore farmaceutico, puntando ad una unione sanitaria europea forte e basata sull’accesso equo alle cure per tutti i cittadini – spiega Enrique Hausermann, presidente di Egualia, l’organo di rappresentanza ufficiale dell’industria dei farmaci generici, equivalenti e delle Value Added Medicines –. Per questo uno dei quattro pilastri della strategia farmaceutica europea ha come obiettivo la rimozione delle barriere alla competitività, sfruttando al massimo la nuova legislazione sulla proprietà intellettuale.

Ma la Commissione ha parlato anche della eliminazione degli ostacoli che ritardano il tempestivo ingresso nel mercato di generici e biosimilari e di procedure di appalto intelligenti e innovative, approfondendo gli aspetti critici delle gare al massimo ribasso con un unico aggiudicatario e migliorando gli aspetti organizzativi correlati, come la condizionalità dei prezzi, la consegna tempestiva, la produzione verde e la sicurezza e continuità della fornitura”.