COVID: da USA 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer/BioNtech a oltre 90 Paesi

(Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di acquistare e donare 500 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNtech a più di 90 paesi e ha invitato le altre democrazie mondiali a fare la stessa cosa per contribuire a porre fine alla pandemia.

L’annuncio della decisione di regalare una tale quantità di vaccino – la più grande mai messa a disposizione da un singolo Paese – precede l’incontro che Biden avrà con i leader delle altre economie avanzate del G7: Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone.

“L’obiettivo della donazione di oggi è quello di salvare vite umane, porre fine alla pandemia e gettare le basi per ulteriori azioni che verranno annunciate nei prossimi giorni”, ha affermato la Casa Bianca.

Pfizer e BioNTech hanno confermato che forniranno 200 milioni di dosi nel 2021 e 300 milioni di dosi nella prima metà del 2022.

Tale quantitativo verrà poi distribuito dagli Stati Uniti a 92 paesi a basso reddito e all’Unione africana. Le fiale di vaccino, che saranno prodotte presso i siti di produzione statunitensi di Pfizer, saranno fornite a prezzo di costo.

“La nostra partnership con il governo degli Stati Uniti ci permetterà di inviare centinaia di milioni di dosi del nostro vaccino nei paesi più poveri del mondo il più rapidamente possibile”, ha affermato il CEO di Pfizer, Albert Bourla.

La Casa Bianca ha dichiarato inoltre che le nuove donazioni si aggiungono alle circa 80 milioni di dosi che Washington si è già impegnata a donare entro la fine di giugno e ai 2 miliardi di dollari in finanziamenti stanziati per il programma COVAX guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Global Alliance for Vaccines and Immunization. Saranno parte integrante dell’impegno totale degli Stati Uniti, pari a 4 miliardi di dollari, destinati a COVAX e già annunciato all’inizio di quest’anno.

Fonte: Reuters Health News

(Versione italiana Daily Health Industry)