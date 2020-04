Covid-19, task force di medici verso le zone colpite: gli auguri di Anelli e della FNOMCeO

“Ci uniamo al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel rivolgere il nostro grazie ai 76 medici partiti oggi verso le zone più colpite dal Covid-19”.

Così il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, FNOMCeO, Filippo Anelli, si rivolge al secondo nucleo di medici in partenza verso la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna, le Marche, la Valle D’Aosta e la provincia autonoma di Trento.

“Questi colleghi non hanno esitato un momento a dare la propria disponibilità per supportare chi è in prima linea da troppo tempo – conclude -. A loro, ai medici già sul campo, a tutti i 7.900 medici e 9.400 infermieri che si sono offerti per andare a costituire la task force va la nostra gratitudine e il nostro encomio. Sono loro che, con l’esempio, incarnano nella maniera più evidente i principi dei nostri Codici di Deontologia e la missione delle nostre professioni. Professioni che garantiscono, in maniera uguale per tutti i cittadini, universalistica e solidale, il diritto costituzionalmente protetto della salute. A tutti loro facciamo una promessa: quella di proteggerli, affinché possano lavorare in sicurezza, tornando vincitori da questa battaglia, che combattono in prima linea per il bene di tutti. Ai cittadini chiediamo di aiutarli, restando a casa per arginare l’epidemia. Insieme, tutti insieme, ne usciremo”.