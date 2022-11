Conferenza delle Regioni alla presenza del Ministro Calderoli, Emiliano: “Bozza Calderoli non rispetta Costituzione”

Si è tenuta a Roma la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla presenza del ministro Roberto Calderoli, che ha introdotto la sua proposta sull’autonomia differenziata. Al termine dell’incontro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e vice presidente della Conferenza ha dichiarato: “Il ministro Calderoli ha presentato una bozza di lavoro che sostanzialmente è servita a iniziare questa discussione. Parlo da vicepresidente della Conferenza delle Regioni, che ieri ha partecipato anche alla riunione degli uffici di Presidenza dei gruppi del Partito Democratico. È impossibile immaginare qualunque percorso di modifica della Costituzione senza partire da una legge-cornice che stabilisca attraverso un dialogo stretto con la Conferenza delle Regioni quali siano le materie che possono essere oggetto di intesa e quali invece debbano essere necessariamente escluse.

È escluso, per esempio, che alcune materie come la scuola, l’energia o il trasporto, possano essere oggetto di una delega alle Regioni. Il rischio è quello di una Babele in cui un cittadino italiano, spostandosi sul territorio nazionale, possa trovare ordinamenti giuridici diversi, determinati dalle Regioni e non dallo Stato nazionale. È una situazione – ha continuato Emiliano – che non è neppure coerente con la Costituzione vigente: le eventuali intese non possono dare alle Regioni poteri di variare l’essenza dei diritti dei cittadini italiani, che devono rimanere uguali su tutto il territorio nazionale. Prima di procedere alla sottoscrizione di eventuali intese, vanno individuati i livelli essenziali delle prestazioni: i Lep. Una parola che in sostanza dice che quando una persona nasce in Italia ed è cittadino italiano ha gli stessi diritti e gli stessi doveri su tutto il territorio nazionale.

Non è più possibile, come accade oggi purtroppo, che il finanziamento della sanità del Sud, sia di molto inferiore a quello del Centro e del Nord.

Non è possibile, ad esempio, che da Palermo a Siracusa ci vogliano ore di treno quando da Milano a Torino si viaggia a velocità straordinaria. Quindi i Lep non sono un pretesto, sono la sostanza del significato della autonomia differenziata. Se l’autonomia differenziata serve a superare la questione meridionale e a offrire a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, se ne può parlare”.

“Questa discussione – ha ricordato Emiliano – è partita con la secessione, poi si è spostata sul federalismo fiscale, adesso siamo in una ipotesi ridotta che è l’autonomia differenziata. È chiaro che qualche piccola diffidenza le Regioni del Sud ce l’hanno. Quando si accorgeranno che applicando i Lep, sarà il Sud ad avere maggiori opportunità rispetto al Nord, non so se le regioni del Nord avranno la stessa volontà sull’autonomia differenziata”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Emiliano ha aggiunto: “Non condivido assolutamente la bozza Calderoli. Sostanzialmente la bozza, violando la Costituzione, dice che se una Regione e il Governo firmano un’intesa su un assetto diverso delle competenze dei finanziamenti, il Parlamento non può mettere becco. Deve passare come mera approvazione, può solo dire sì o no, come se fosse un trattato internazionale. Questa cosa non è prevista dalla Costituzione, e non se la può certo inventare una legge ordinaria: la bozza, da questo punto di vista, è “tamquam non esset”, è un errore dal punto di vista costituzionale.

Siccome lo stesso ministro ha detto che sostanzialmente non è una bozza ma un appunto – ha concluso Emiliano – lasciamo perdere questo appunto e ripartiamo da un’ipotesi, che è quella che ho definito e che anche il comunicato dei gruppi del Partito Democratico di Camera e Senato hanno tracciato stamattina, alla quale tutte le Regioni di centrosinistra fanno riferimento”.

