Bilancio di previsione 2020: al via esame nelle Commissioni

Al via nelle commissioni consiliari l’iter per l’esame del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia.

La II commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del M5S e di De Leonardis, alla deliberazione della Giunta regionale contenente la “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale”, al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2020” e al disegno di legge “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”.

Parere contrario è stato espresso invece dalla V Commissione ai tre provvedimenti in esame. In riferimento ai due disegni di legge riguardanti il Bilancio, i commissari si sono espressi con 4 voti a favore, 4 contrari e l’astensione della consigliera regionale di maggioranza Anita Maurodinoia, nel caso delle “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2020” e con 5 voti e favore e 5 contrari in merito al “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, non riuscendo ad esprimere dunque una maggioranza per l’approvazione.

Favorevole invece il parere di merito all’articolo 7 delle “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2020”, che riguarda la proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2020. Il presidente Pendinelli ha chiarito inoltre che la norma verrà poi ridiscussa in occasione del provvedimento omnibus che arriverà in Aula dopo la pausa festiva.