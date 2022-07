Bce alza tassi di mezzo punto, principale a 0,50%

E’ il primo rialzo dal 2011. Via allo scudo anti-spread, si chiama Tpi ed è senza limiti ex ante.

Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%.

Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo. Via allo scudo anti-spread: lo “strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI): assicurerà che “l’orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell’area dell’euro” ed “è un presupposto affinché la Bce possa adempiere il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi”. Lo scudo avrà una potenza di fuoco negli acquisti di bond che “dipenderà dalla gravità dei rischi per la trasmissione della politica monetaria” e gli acquisti “non sono soggetti a restrizioni ex ante”.

Il rialzo dei tassi da 50 punti base, più alto di quanto annunciato in precedenza, tiene conto “delle nuove stime sui rischi d’inflazione” ed è consentito “dall’ulteriore supporto assicurato alla trasmissione della politica monetaria dal Tpi”, il nuovo scudo anti-spread.

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, durante la conferenza stampa della Bce. L’economia dell’area euro “sta rallentando” e in questo pesa la guerra lanciata dalla Russia contro l’ Ucraina.