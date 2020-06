Asl Ba – Prevenire e ridurre il rischio di infortuni nei cantieri edili – Da oggi è possibile farlo anche on line

Prevenire e ridurre il rischio di infortuni nei cantieri edili per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute ai lavoratori. Da oggi è possibile farlo anche on line, grazie alla attivazione di una piattaforma informatica che consente di trasmettere in tempo reale le notifiche preliminari di avvio delle attività edilizie. Con un semplice algoritmo, generato in modo automatico, è possibile individuare i cantieri più a rischio da sottoporre a controllo.

ASL Bari è tra le prime aziende sanitarie ad aver avviato il sistema ora in fase sperimentale che permette di stratificare il rischio in sulla base di uno schema di calcolo.