Admo Puglia, a Foggia uno spettacolo per il trentennale dalla fondazione

È in programma il prossimo sabato 19 novembre 2022, alle ore 20,30, presso il Teatro del Fuoco di Foggia, lo spettacolo “Mettici il Cuore”, ideato per celebrare il Trentennale dalla Fondazione di Admo Puglia: una serata per riflettere, per sensibilizzare e per valorizzare l’attività che l’Associazione Donatori Midollo Osseo svolge nella regione da tre decenni, per rileggere la storia alla luce dei successi e dei traguardi raggiunti dal 1992 ad oggi.

Nel corso dello spettacolo ideato e diretto da Patrizia Curatolo, si esibiranno gli artisti Alessandro Di Lascia, Giovanna Russo, il balletto di Lucia Fiore, la Compagnia Teatrale Brancacci, Monì e gli Overjoyed, Maurizio Bignone, Adriana Caruso, AriaSonora DanzePopolari, i Jumble, Nick D’Apollo, Tonio Toma ed Egidio Savastio.

Interverranno Arturo Romondia, primario pediatra che proprio nel 1992 e proprio a Foggia, assieme a Decorosa D’Ademo e Suor Giulia Mozzillo, entrambe presenti alla serata, fondò la sezione regionale di Admo, la presidente di Admo Puglia Maria Stea, il componente del Consiglio Direttivo e delegato nazionale di Admo Puglia Antonio Placentino e la referente territoriale per la città di Foggia di Admo Puglia Nella Santoro. Saranno, invece, Maria Elena De Pascale e Giovanna Azzarone, donatrici effettive, assieme allo scrittore Giovanni De Girolamo, ricevente di midollo osseo, a portare le testimonianze dirette dell’importanza della donazione.

Parteciperà anche il pittore Antonio Natale, artista foggiano che ha realizzato il cuore e le opere simbolo della serata.

“Mettici il Cuore” diventa così tramite tra il passato e il presente di Admo Puglia con la presenza dei protagonisti della fondazione e dei rappresentanti dell’attuale dirigenza, ma anche ponte verso il futuro, anche in vista delle celebrazioni istituzionali per i 30 anni dalla fondazione di Admo Puglia che si terranno sempre a novembre, ma sabato 26, a Bari, presso il Palazzo della Città Metropolitana.

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.

ADMO PUGLIA

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.